Гимнаст Куляк, отстраненный международной федерацией на год за букву Z на форме, сможет выступить на Спартакиаде

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) не получила от Международной федерации гимнастики (FIG) возражений по поводу участия во Всероссийской Спартакиаде в Казани.

17 мая спортсмен был отстранен от соревнований под эгидой FIG на год – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

«Мы планируем, что Иван Куляк будет участвовать в Спартакиаде. Мы проинформировали о его намерении участвовать как международную федерацию, так и дисциплинарную комиссию.

Мы не получили возражений от них. Поэтому мы считаем, что он может участвовать, поскольку это соревнование проводит не федерация, а министерство спорта. Соответственно, оно не попадает под ограничение», – заявил президент ФСГР Василий Титов.

Турнир по спортивной гимнастике на Всероссийской Спартакиаде стартует 26 сентября.