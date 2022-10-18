Нидерландская ассоциация гимнастики присоединилась к бойкоту конгресса FIG из-за допуска России и Беларуси

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Нидерландская ассоциация гимнастики бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за приглашения делегатов России и Беларуси.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на письмо президента ассоциации Моник Кемпфф.

Ранее от участия в конгрессе также отказались федерации Польши, Норвегии, Эстонии, Украины, Литвы и Италии.

Конгресс FIG пройдет 11-12 ноября в Стамбуле.

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