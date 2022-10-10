Лилия Ахаимова: «Работая депутатом, буду стараться развивать спорт на местном уровне. Чтобы у детей и тренеров были отличные условия»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде рассказала о работе депутатом.

— В сентябре вы победили на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Что для вас значит быть депутатом?

— Я получила мандат в Пушкине. Много лет представляла город на международной арене и, думаю, могу поспособствовать развитию массового и профессионального спорта в Пушкине.

В декабре у нас планируется открытие спортивного универсального комплекса, где будут представлены разные виды спорта. Спортивная и художественная гимнастика, легкая атлетика, игровые виды... Надеюсь, что в нем будут заниматься много детей, которые в будущем смогут показывать результаты на уровне сборных. По крайней мере, у них будут все возможности для профессионального роста.

Я сама с Дальнего Востока. У нас не было условий для тренировок, поэтому мне пришлось переехать. А у нас в стране много талантливых детей, чьи родители не решаются на переезд ради спортивного развития. И в итоге мы теряем потенциальных чемпионов.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, работая депутатом, я буду стараться развивать спорт на местном уровне. Чтобы у детей и тренеров были отличные условия для работы. Чтобы у родителей появилось желание отдавать своих детишек в спортивные секции. Нашей стране нужны победы. Я хочу поспособствовать этому, насколько смогу.

— В целом вам интересна политика? Хотели бы развиваться в этом направлении?

— Пока трудно говорить. Сейчас моя задача — развивать детский спорт на уровне города. Сконцентрирована на этом, в будущее так далеко не заглядываю, – сказала Ахаимова.