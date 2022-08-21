Никита Нагорный: «Юнармия» уже стала популярным движением. Дети хотят приходить к нам, потому что видят юнармейцев и хотят быть такими же»

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Никита Нагорный принял участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». 

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике рассказал о Всероссийском детско-юношеском движении «Юнармия».

«Юнармия» уже стала достаточно популярным движением, 1 миллион 150 тысяч детей и подростков являются его участниками.

В нашем движении состоят ребята от восьми до 18 лет во всех регионах России. Сейчас все внимание уделяется расширению количества проектов «Юнармии» и их качеству.

Дети сами хотят приходить к нам, потому что видят юнармейцев и хотят быть такими же», – сказал Нагорный, выступая в рамках форума. 

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