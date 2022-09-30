Валентина Родионенко: «Бах хочет, чтобы люди предали свою страну. Он блефует, потому что многие международные федерации хотят видеть россиян на турнирах»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Мы этого не сделаем, никто этого не сделает. Исключено. Это провокация со стороны Баха, который хочет, чтобы люди подставили и предали свою страну. Бах то категорически предлагает запретить россиянам выступать, а теперь ищет вариант с их допуском.

Мне кажется, он блефует, думаю, ему несладко, потому что многие международные федерации хотят видеть россиян у себя на турнирах. Соревнования теряют интерес без нас, нормальные спортсмены хотят соревноваться с нами», – сказала Родионенко.