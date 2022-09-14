Годичная дисквалификация российского гимнаста Куляка за букву Z на форме оставлена в силе

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) оставил в силе решение о годичной дисквалификацию россиянина Ивана Куляка.

17 мая спортсмен был отстранен от соревнований на год – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

При этом арбитраж GEF частично удовлетворил апелляцию российской стороны: в новом решении сообщается, что дисквалификация Куляка не является частью защитных мер, из-за которых в международных турнирах не участвует вся сборная России.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира