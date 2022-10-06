Ирина Винер: «Может быть, нас допустят на Олимпийские игры в Париже через чемпионаты мира, которые состоятся в 2023 году»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) заявила, что у российских гимнасток сохраняется надежда на участие в Олимпийских играх-2024 в .

«Мы еще думаем, что, может быть, нас допустят на Олимпийские игры через чемпионаты мира, которые состоятся в 2023 году.

Возможно, мы будем попадать туда, если так получится. И они будут делать именно эту программу, которую мы сейчас готовим», – сказала Винер.