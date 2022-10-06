Ирина Винер: «Может быть, нас допустят на Олимпийские игры в Париже через чемпионаты мира, которые состоятся в 2023 году»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что у российских гимнасток сохраняется надежда на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Мы еще думаем, что, может быть, нас допустят на Олимпийские игры через чемпионаты мира, которые состоятся в 2023 году.

Возможно, мы будем попадать туда, если так получится. И они будут делать именно эту программу, которую мы сейчас готовим», – сказала Винер.

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