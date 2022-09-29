Ирина Винер: «Не думаю, что российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024. Но в художественной гимнастике мы не сбавили обороты»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о возможном недопуске России на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Сейчас я не думаю, что в 2024 году российских спортсменов допустят до Олимпиады, учитывая, что творится. Но человек предполагает, а бог располагает. Могут случиться различные моменты, которые поспособствуют этому.

Что касается 2028 года, то он, с одной стороны, еще за горами. Но в художественной гимнастике мы ни в коем случае не сбавили обороты. Наоборот, сделали новую программу для наших спортсменок, и они прогрессируют в два, а то и в три раза быстрее, чем на международной арене.

Так что относительно художественной гимнастики я заявление Позднякова (о попадании России в топ-3 медального зачета – Sports.ru) поддерживаю, дай бог, чтобы и в остальных видах спорта так было. Если министерство спорта, правительство и наш президент будут субсидировать спорт так же, как они это делали, когда мы в Олимпийских играх участвовали, думаю, все будет хорошо. Соревнуясь между собой, можно показывать такие же результаты», – заявила Винер.

Поздняков об Олимпиаде-2028: «Уверен на 100%, что Россия там будет. Команда должна не просто поехать, а занять место не ниже третьего в общем зачете»