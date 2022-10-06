Мария Пасека: «Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться»

Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека рассказала об отъезде из России.

Ранее сообщалось, что Пасека будет готовить сборную Китая к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня.

Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как все сложится. Когда я вернусь на родину», – сказала 27-летняя гимнастка.