Решение по апелляции гимнаста Куляка, дисквалифицированного за букву Z на форме, примут до середины сентября

Решение по апелляции российского гимнаста Ивана Куляка примут до середины сентября.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Накануне дело гимнаста рассматривал апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF).

Ранее GEF дисквалифицировал спортсмена на год – за букву Z, наклеенную на его форму во время этапа Кубка мира в Дохе.

«Вчера прошли слушания. Решение будет объявлено через месяц. У нас с Иваном была возможность изложить свою позицию. Объяснить, почему мы не согласны с решением, которое было вынесено.

Нас внимательно выслушали, задали много вопросов Куляку по мотивам. Был подробный разговор, но комментировать на этой стадии пока нечего», – рассказал Титов.

Адвокат Панич об апелляции по делу Куляка: «Исходим из того, что в решение первой инстанции внесут корректировки»