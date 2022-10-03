Валентина Родионенко: «Маринов – великолепный парень, наше будущее. Он может в ближайшее время обыграть и Нагорного, и Далалояна»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко подвела итоги Спартакиады в Казани.

– Как вам выступления ребят на Спартакиаде?

– Не всегда так бывает, что все у всех получается. Это практически заключительный старт в этом году. У ребят что-то получилось, что-то не получилось.

Успокаивает то, что у девочек все нормально. Кроме Маши Минаевой, у нее все-таки подтвердилась травма. Не настолько серьезная, как предполагали, но месяца два Маша пропустит. Она все равно будет вызвана на сборы, будем лечить там.

Остальные девочки сделали все, что задумали и могли на текущий момент – все свои комбинации, всю трудность.

У ребят немножко другая ситуация. приехал неготовым, но он сделал все невозможное. Это его характер. С заключительных финалов Никита даже хотел сниматься. При этом у него очень сложные программы, на которые нужно серьезно собираться.

У Артура Далалояна не все в порядке со здоровьем, но тоже вышел и сделал. Как говорят, мастерство есть мастерство.

С каждым стартом нас радует Даниел Маринов, великолепный парень. Это наше будущее. Это прекрасно понимают и Никита, и Артур, и . Даниел – тот парень, с которым нужно считаться, который может в ближайшее время их обыграть.

– в финале личного многоборья дважды упал и остался с бронзой.

– Ему очень волнительно выступать дома. Это всегда непросто. Сейчас уже немного увереннее, к концу турнира разошелся. Все в порядке.

– Почему Денис Аблязин снялся с финала на опорном прыжке?

– У Аблязина обострилась старая травма колена. Денис поедет лечиться и отдыхать. Мы думаем, что в этом году он уже выступать не будет. Ему нужно восстановиться, – рассказала Родионенко.