Листунова и Уразова выступят на открытом чемпионате Беларуси, Мельникова пропустит турнир

Олимпийская чемпионка не выступит на открытом чемпионате Беларуси по спортивной гимнастике.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«В женской команде на чемпионат Беларуси планируют поехать все лидеры, за исключением Ангелины Мельниковой, которая возьмет небольшой перерыв, чтобы решить небольшие проблемы со здоровьем.

Другие олимпийские чемпионки, и , в Могилеве планируют выступить. Вместе с ними поедут и молодые спортсменки, которые прекрасно себя зарекомендовали на прошлой неделе на Спартакиаде в Казани.

Не поедет в Могилев и , который вынужден был сняться по ходу соревнований в Казани после того, как у него опять появились боли в прооперированной ноге.

Другой олимпийский чемпион, , примет решение об участии в чемпионате Беларуси после окончания тренировочного сбора, который начнется 9 октября», – сказала Родионенко.

Чемпионат Беларуси пройдет в Могилеве с 25 октября по 1 ноября.