Винер о Спартакиаде: «У нас прекрасные девочки. Мы очень счастливы, и Россия вся счастлива. Россия говорит спасибо санкциям!»

сравнила соревнования по художественной гимнастике, прошедшие в рамках Всероссийской Спартакиады, с чемпионатом мира.

Российские гимнастки отстранены от международных соревнований под эгидой FIG и не примут участия в ЧМ-2022.

«Я сегодня уже сказала, что теперь страны для нас – это регионы России. Если взять все регионы, это получится чемпионат мира.

У нас прекрасные девочки в индивидуальных и в групповых упражнениях. Обычно у нас выступают по два человека в финале многоборья, а сейчас – 25. Поэтому мы очень счастливы. И Россия вся счастлива. Россия говорит спасибо санкциям!

Мы теперь в тренде, вышли на большую сцену, как поет Алла Пугачева.

Думаю, на чемпионате мира и на Олимпийских играх, если нас туда не допустят, художественная гимнастика будет несмотрибельным видом. Люди ходят на звезд, а звезд, к сожалению, нет», – сказала Винер.

«Лишившись такой красоты, как Дина Аверина, Лала Крамаренко, этих наших всех девочек молодых, художественная гимнастика мало выиграла, а больше потеряла.

Олимпийский девиз – быстрее, выше, сильнее – никто не отменял», – приводит слова Винер ТАСС.