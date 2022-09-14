Винер о Спартакиаде: «У нас прекрасные девочки. Мы очень счастливы, и Россия вся счастлива. Россия говорит спасибо санкциям!»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Спартакиада сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Политика Дина Аверина Лала Крамаренко Гимнастика

Ирина Винер сравнила соревнования по художественной гимнастике, прошедшие в рамках Всероссийской Спартакиады, с чемпионатом мира. 

Российские гимнастки отстранены от международных соревнований под эгидой FIG и не примут участия в ЧМ-2022. 

«Я сегодня уже сказала, что теперь страны для нас – это регионы России. Если взять все регионы, это получится чемпионат мира.

У нас прекрасные девочки в индивидуальных и в групповых упражнениях. Обычно у нас выступают по два человека в финале многоборья, а сейчас – 25. Поэтому мы очень счастливы. И Россия вся счастлива. Россия говорит спасибо санкциям!

Мы теперь в тренде, вышли на большую сцену, как поет Алла Пугачева.

Думаю, на чемпионате мира и на Олимпийских играх, если нас туда не допустят, художественная гимнастика будет несмотрибельным видом. Люди ходят на звезд, а звезд, к сожалению, нет», – сказала Винер.

«Лишившись такой красоты, как Дина Аверина, Лала Крамаренко, этих наших всех девочек молодых, художественная гимнастика мало выиграла, а больше потеряла.

Олимпийский девиз – быстрее, выше, сильнее – никто не отменял», – приводит слова Винер ТАСС. 

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