Ирина Винер: «Мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от МОК»

Теги Владимир Путин художественная гимнастика МОК Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Политика Си Цзиньпин Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддержала идею о создании организации, независимой от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы готовы вести переговоры с Китаем о том, чтобы проводить различные мероприятия от совместных сборов до соревнований.

Как сказали наши лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин, теперь мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от МОК», – цитирует Винер телеграм-канал Общественной палаты РФ.

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