Ирина Винер: «Мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от МОК»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддержала идею о создании организации, независимой от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы готовы вести переговоры с Китаем о том, чтобы проводить различные мероприятия от совместных сборов до соревнований.

Как сказали наши лидеры Си Цзиньпин и Владимир Путин, теперь мы должны создать организацию по разным видам спорта, независимую от МОК», – цитирует Винер телеграм-канал Общественной палаты РФ.

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