Анастасия Татарева о серебре Токио-2020: «Винер нам потом сказала: «Девочки, у вас золотая медаль. Даже не думайте плакать или расстраиваться»

Анастасия Татарева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье, рассказала о переживаниях из-за серебра Олимпиады-2020.

Сборная России в Токио уступила команде Болгарии и впервые с 1996 года осталась без золота Игр.

— Многие мне говорили, что я не могу спать по ночам из‑за этой серебряной медали. Это не так. Мы вышли и сделали все, на что способны. Мы никого не подвели, мы вышли и показали программу, все, чему нас научили тренеры.

Винер нам потом сказала: «Девочки, у вас золотая медаль. Даже не думайте плакать или расстраиваться». Наверное, разговор после намного дороже олимпийской медали. Все все видели, и не надо никому ничего доказывать.

— Как выходить и делать свой максимум с такими мыслями?

— Выходить надо нагло, со спортивной злостью. Хотела выйти и сделать все, чтобы увидели. Доказывать надо работой. Если бы мы вышли, облажались, были бы другие эмоции. Надо упрямо доказывать, потому что бесхарактерным спортсменам не место на Олимпиаде. Конкретно у меня была спортивная злость, и девчонки были такие же.

— Какие были эмоции от тех мероприятий с болельщиками, что были в Москве после Олимпиады?

— Это колоссально помогает справиться. В момент, когда ты видишь, что вся страна, болельщики тебя поддерживают, перестаешь винить себя. Эти встречи в аэропорту, плакаты, даже слезы наворачиваются от этих эмоций. Это самое важное — отдача тренеров и болельщиков, – сказала Татарева.