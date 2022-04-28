Максимова о серебре Токио-2020: «Эту медаль я очень ценю, но все равно считаю, что мы можем приносить только золото. Потому что мы Россия»

Российская гимнастка Анастасия Максимова рассказала об эмоциях после того, как вместе с командной взяла серебро на Олимпиаде-2020 в Токио.

— Ситуацию с серебром Токио уже «простили и отпустили»?

— Если честно, у меня с детства в голове есть важная установка, вычитанная однажды в журнале. Слова Александра Карелина: есть только одна медаль – золотая. Все остальное – не медали.

Поэтому я эту серебряную медаль Токио очень ценю, но все равно считаю, что мы можем приносить только золото. Потому что мы Россия. Потому что Ирина Александровна с нами на протяжении стольких лет сидит в зале по 10 часов каждый день. Какую медаль еще мы можем ей принести? Конечно, только золотую.

— Какой был ваш первый разговор с Винер после серебра?

— Когда она нам позвонила, такая была грусть. Но она нас поддержала. Сказала, что мы сделали что могли и от нас остальное не зависело. Благодаря этим ее словам мы как-то воспряли духом.

Она, знаете, не показала ни слезинки, никакого разочарования. Мне даже как-то самой пришлось не разочаровываться, что ли. Она настолько сильный человек, что, возможно, у нее была какая-то иная реакция, но мы ее не видели, а лишь поддержку.

Первые три дня я эту медаль вообще не принимала. Спустя неделю только начала ее ценить, прошли эмоции. Но внутри все равно сидит такой клещ, который скребет и говорит, что, если ехать на Олимпиаду, нужно завоевывать золото.

— Когда вы пришли с награждения в номер в олимпийской деревне, что с медалью сделали? Куда ее положили? Не зашвырнули куда-нибудь в сердцах?

— С золотой медалью Рио я спала, держа ее в руке. Серебро не помню куда положила – на тумбочку или под подушку, может быть. Почему-то не отложились эти эмоции, – сказала Максимова.