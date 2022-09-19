Артур Далалоян: «Есть надежда, что мы поедем на Олимпиаду в Париж. С флагом или без флага – для меня нет значения»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян готов выступать на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Мы работаем не покладая рук. Вся эта ситуация – абсурд, но у нас есть надежда, что мы поедем на Олимпиаду в Париж.

Стремимся только к этому. Конечно, эта ситуация быстро не утихнет, такие истории никогда быстро не проходили», – сказал Далалоян.

«Я – спортсмен, мое дело – показывать свою работу на высшем уровне. С флагом или без флага – неважно, для меня нет значения. Все прекрасно знают, что я представляю Россию.

Кто-то считает, что без флага ехать не надо, но я считаю, что ехать надо. Я буду выходить и отстаивать честь страны, биться за победы», – отметил гимнаст.

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