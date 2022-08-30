Никита Нагорный: «Жду Олимпийских игр. О завершении карьеры говорить сложно – человек, который всю жизнь посвятил спорту, не может мгновенно решить»

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о подготовке к Спартакиаде, а также о том, что резко сократил количество тренировок.

– Вы планируете участвовать в Спартакиаде?

– Планирую. Вот начинаю свою подготовку: посетил мероприятие братьев Агеевых. Вместе с Юрием Постригаем и Александром Ильиченко были на гребле.

Затем планка (в воскресенье в Москве был установлен мировой рекорд по стоянию в синхронной планке, в акции приняли участие 5060 человек – Sports.ru). Все это моя новая подготовка к Спартакиаде.

– Как вам идея мероприятия?

– Я уже участвовал в Спартакиаде, просто она была среди детей, не среди взрослых. Я вообще за любые мероприятия по спортивной гимнастике. Чем больше, тем лучше.

– Как настрой на следующий сезон?

– Скажу так: жду Олимпийских игр.

– Если объявят, что российских спортсменов все-таки не допустят до Игр, вы продолжите свою карьеру?

– В любом случае, про завершение карьеры сложно говорить. Это же такой вопрос... Человек, который всю свою жизнь посвятил спорту, и это не только про меня, это в принципе про спортсменов, он не может мгновенно решить. Я не могу заранее говорить, это нужно прочувствовать.

Сейчас я понимаю, что не занимаюсь каждый день гимнастикой, я не хожу каждый день в зал как раньше, нет по две-три тренировки в день. Я приезжаю три раза в неделю, так готовлюсь к соревнованиям. Рискованно? Да, рискованно, но я выступаю, выхожу вместе с командой. На Кубке России я выиграл золотую медаль. Сейчас нет задачи выиграть все, но задача – выйти, выступить, поддержать команду.

Но, как и любого олимпийского спортсмена, меня всегда держали Олимпийские игры. Ты понимаешь, что ради этого готов все поставить на кон, отказываться от многого.

Если мы говорим про российские соревнования, то я могу больше быть полезен нашей стране, не выступая на Кубке России, а делая какие-то более важные вещи, – сказал Нагорный.