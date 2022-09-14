Далалоян о выступлении за итальянский клуб: «Я заинтересован продолжать. В немецкую лигу нам дорога закрыта с весны»

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян намерен продолжить выступление в чемпионате Италии.

Далалоян – гимнаст сборной России. На клубном уровне он также выступает за итальянскую команду Gymnastic Romagna Team.

«Сезон в итальянской лиге стартует только весной, поэтому говорить сейчас о том, что я точно продолжу выступать за Gymnastic Romagna Team, пока преждевременно.

Но руководство этой команды заинтересовано во мне и время от времени спрашивает о том, как у меня обстоят дела.

Конечно, я заинтересован продолжать выступать в чемпионате Италии. Это важно и с учетом того, что в ту же германскую бундеслигу нам дорога закрыта с весны», – рассказал Далалоян.

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