Маринов об отстранении российских спортсменов: «Все начинают говорить, что для нас Олимпиады-2024 точно не будет. Думаю: «Да что ж такое?»

Российский гимнаст поделился мнением об отстранении сборных России от международных соревнований.

«Первая реакция? Сказал: «Блин, опять что ли?» Когда я был в молодежке и очень хотел съездить на первенство Европы или мира, юношеские Олимпийские фестивали, туда ездили спортсмены, которые на год-два меня старше. А я просто по возрасту не попадал. Я успел съездить только в Италию один раз. Там был какой-то турнир, дружеская встреча. Мне так понравилось выступать и с кем-то общаться на английском языке.

Помню, над немцами угорали. Знаете, что такое морковка из полотенца? Скручиваешь полотенце и начинаешь хлестко бить в ногу. Немного прижигает, красный след остается. Вот мы с этими немцами на морковках дрались. Прикольно было, весело. После этого у меня начал подходить возраст, когда я мог бы ездить на все старты. Бац — карантин случился. Всех посадили на карантин из-за пандемии.

Когда он закончился, я съездил на несколько сборов в молодежку, потом меня стали вызывать в основу. После этого случился 2022-й, и опять я без этих международных стартов. Поэтому и думаю: «Блин, опять что ли? Почему мне не дают шанса выступить на международных соревнованиях?» Конечно, я расстроился.

Конечно, мне интересно. Я же не какой-нибудь 25-летний старпер, у которого кости сыпятся. У меня только все начинается, такая взрослая гимнастика. Мне интересно привозить на соревнования комбинации все лучше и лучше, быть лучше подготовленным. Мотивация не пропадает. Все начинают говорить, что Олимпиады-2024 100% не будет. Наш президент федерации гимнастики сказал то же самое. Думаю: «Блин, ну как так? Да что ж такое?», – рассказал Маринов.