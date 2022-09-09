Даниел Маринов: «Меня очень сильно бесит поведение американцев. У них эмоции, они пляшут, орут на весь зал – вот эта показуха мне не нравится»

Российский гимнаст рассказал о том, что ему не нравится в поведении американских спортсменов.

«Меня очень сильно бесит поведение американцев. Например, они прошли какой-нибудь снаряд. Даже если делают какую-то сложную комбинацию, спрыгивают, заканчивают в доскок. Или даже не в доскок — неважно. Они спрыгивают, начинают орать на весь зал, раскрывают рот так, как никогда в жизни его не раскрывали.

У них эмоции, они пляшут в разные стороны, прыгают, на них наваливается вся команда. Начинают стучать, кидать гимнаста вверх. Вот эта показуха мне не нравится. Возможно, это зрелище для зрителей, но само поведение мне вообще не нравится. Ничего сверхъестественного не сделал, зато сколько эмоций.

Видел спортсменов в соцсетях. Даже писал какие-то комментарии: «Попей таблетки успокоительные или еще что-то». На русском языке, конечно. На английском тоже писал, но мне никто ничего не ответил», – сказал Маринов.