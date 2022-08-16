Ангелина Мельникова: «Если нам скажут выступать под нейтральным флагом, то почему бы нет. Это еще больший повод защитить свою страну»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова готова соревноваться под нейтральным флагом в случае допуска России к Играм-2024 в Париже.

«Мы уже выступали под нейтральным флагом.

Если нам скажут: либо вы выступаете под нейтральным флагом, либо не участвуете вообще, – то почему бы не показать себя под нейтральным флагом, тем более что все будут знать, что я из России.

Выступление россиян под нейтральным флагом – это нашумевшая история, потому что и так знали, что мы из России.

Выступление под нейтральным флагом – это еще больший повод защитить свою страну», – сказала Мельникова.

Победа, которую не показали в России: Ангелина Мельникова – лучшая в многоборье на ЧМ (до нее золото брали только Хоркина и Мустафина)