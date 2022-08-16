Адвокат Панич об апелляции по делу Куляка: «Исходим из того, что в решение первой инстанции внесут корректировки»

Адвокат российского гимнаста Ивана Куляка Алексей Панич рассказал, как прошли слушания по апелляции спортсмена на дисквалификацию.

В начале марта на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме. Фонда гимнастической этики (GEF) отстранил россиянина на год.

«С нашей точки зрения, слушание прошло хорошо. Все доводы защиты были представлены, также были представлены контрдоводы со стороны Международной федерации гимнастики. Участники панели задавали много вопросов, в том числе Ивану Куляку.

В соответствии с правилами решение не оглашается в день слушания, оно будет озвучено в течение месяца. В этот период больше ничего не будет.

На этом слушании мы смогли изложить все свои доводы. Мы считаем, что панель эти доводы поняла.

Мы исходим из того, что какие‑то корректировки все‑таки будут внесены в решение, которое было вынесено первой инстанцией. Будут ли эти корректировки существенными или нет, пока предугадать сложно. Ожидаем, что решение все же будет лучше оспариваемого нами», – сказал Панич.