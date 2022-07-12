Василий Титов: «Если мы восстановим участие российских гимнастов в международных соревнованиях в этом году, то сможем отбираться на Олимпиаду»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался об отборе российских гимнастов на Олимпиаду-2024 в Париже.
«У российских спортивных гимнастов есть шансы принять участие в Олимпийских играх-2024. Если мы восстановим участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях в этом году, то мы сможем отбираться на Олимпиаду.
Мы находимся в состоянии юридической процедуры для восстановления наших спортсменов, поэтому точно ничего говорить не могу. Мы обратились в CAS, это будет зависеть от их решения, поэтому ждем и надеемся», – сказал Титов.