Василий Титов: «Если мы восстановим участие российских гимнастов в международных соревнованиях в этом году, то сможем отбираться на Олимпиаду»

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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался об отборе российских гимнастов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«У российских спортивных гимнастов есть шансы принять участие в Олимпийских играх-2024. Если мы восстановим участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях в этом году, то мы сможем отбираться на Олимпиаду.

Мы находимся в состоянии юридической процедуры для восстановления наших спортсменов, поэтому точно ничего говорить не могу. Мы обратились в CAS, это будет зависеть от их решения, поэтому ждем и надеемся», – сказал Титов.

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