Ирина Винер: «Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса. У нее в Черногории живет отец»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) отреагировала на переход россиянки Елизаветы Луговских в сборную Черногории.

«Она уже давно все это затеяла. Еще до спецоперации. Луговских – неплохая девочка, но в сборную России так и не попала. Та же ситуация с Екатериной Веденеевой, которая выступала за Словению на Олимпиаде.

Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса. У нее в Черногории живет отец, она переехала к нему, ей сделали гражданство», – сказал Винер.

Российская гимнастка Елизавета Луговских будет выступать за сборную Черногории