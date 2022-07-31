Ирина Винер: «Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса. У нее в Черногории живет отец»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на переход россиянки Елизаветы Луговских в сборную Черногории.

«Она уже давно все это затеяла. Еще до спецоперации. Луговских – неплохая девочка, но в сборную России так и не попала. Та же ситуация с Екатериной Веденеевой, которая выступала за Словению на Олимпиаде.

Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса. У нее в Черногории живет отец, она переехала к нему, ей сделали гражданство», – сказал Винер.

Российская гимнастка Елизавета Луговских будет выступать за сборную Черногории

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