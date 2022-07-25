Винер о создании лиги по художественной гимнастике наподобие НХЛ: «Пока упираемся в материальную заинтересованность спортсменов»

заявила, что созданию в России лиги по художественной гимнастике наподобие НХЛ мешает недостаток финансирования.

«Эти соревнования будут проходить не под эгидой FIG, а под эгидой соревнований лиги, клубных соревнований и так далее. Но пока мы упираемся в материальную заинтересованность зарубежных и российских спортсменов.

Раньше они имели какие-то субсидии на соревнованиях, наградные деньги, которые получали за первые места. Сейчас этого нет, а должно быть по поручению президента РФ. К сожалению, министерство спорта этого не делает.

Сейчас мы находимся в таком положении, что спортсмены начали уезжать. Потому что вся их жизнь состоит из того, чтобы показывать результаты. И спортсмены их показывают, но в материальном эквиваленте ничего за это не получают.

Поэтому они думают о том, что нужно уехать, а у нас считают теперь, что это большой грех. Да, это плохо, но мы должны создавать все условия, чтобы этого не было, тем более что есть поручение президента.

Все очень замедленно и, конечно, сказывается на настроении спортсменов. Мы, насколько возможно, помогаем нашим девочкам в художественной гимнастике, но все это не бесконечно», – сказала Винер.

Винер о гимнастике: «Будем, может, делать свою лигу, как НХЛ. И тоже не будем отпускать спортсменов на Олимпиаду, наверное»