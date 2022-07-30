Ирине Винер исполнилось 74 года

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер сегодня отмечает день рождения.

Ей исполнилось 74 года.

С 2001 года Винер – главный тренер сборной России по художественной гимнастике. Среди ее учеников множество победителей и призеров международных турниров, в том числе олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Юлия Барсукова, 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина и другие.

«Пожелаю ей дождаться Олимпиады и победить на ней», – поздравила Винер Татьяна Тарасова.

«Дай бог Ирине Александровне здоровья, желаю ей выглядеть так же прекрасно, как она выглядит сейчас», – заявил экс-тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

«С днем рождения и новых достижений, список которых не посмеет закончиться никогда», – сказала .

Ирина Винер всегда на стиле: шляпки с перьями и смелое декольте, вышивка с гербом во всю спину и меха

«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным». Винер и Усманов развелись после 30 лет в браке