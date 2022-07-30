Ирине Винер исполнилось 74 года

Теги Татьяна Тарасова Евгений Трефилов художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Тина Канделаки Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сегодня отмечает день рождения.

Ей исполнилось 74 года.

С 2001 года Винер – главный тренер сборной России по художественной гимнастике. Среди ее учеников множество победителей и призеров международных турниров, в том числе олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Юлия Барсукова, 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина и другие. 

«Пожелаю ей дождаться Олимпиады и победить на ней», – поздравила Винер Татьяна Тарасова.

«Дай бог Ирине Александровне здоровья, желаю ей выглядеть так же прекрасно, как она выглядит сейчас», – заявил экс-тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

«С днем рождения и новых достижений, список которых не посмеет закончиться никогда», – сказала Тина Канделаки.

Ирина Винер всегда на стиле: шляпки с перьями и смелое декольте, вышивка с гербом во всю спину и меха

«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным». Винер и Усманов развелись после 30 лет в браке

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