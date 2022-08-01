Депутат Терюшков планирует провести круглый стол на тему спортивного суверенитета России: «Имеющиеся сейчас документы не несут никакой государственной идеи»

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Депутат Госдумы Роман Терюшков планирует провести круглый стол на тему спортивного суверенитета России.

«Российский спорт вот уже пять месяцев в анабиозе. Нормативная база по спорту либо устарела, либо противоречит государственной политике суверенного государства РФ.

Наиглавнейшая задача сейчас – устранить противоречия в системе норм права, регулирующего сферу спорта в нашей стране. 329 Федеральный закон (О физической культуре и спорте в РФ) не отвечает требованиям времени, он просто-напросто неактуален.

Можно сколько угодно править подзаконные акты и ждать улучшения, но его не случится без самого основного документа и кодификации. Основы госполитики определены в сфере культурной политики, социального обслуживания граждан, в сфере информатизации, туристской деятельности, даже в области здорового питания населения, а в спорте нет.

На сентябрь планирую проведение круглого стола в Государственной Думе с участием заинтересованных ведомств и организаций по теме спортивного суверенитета России. Начинаем подготовку. Сформулируем и направим проект основ государственной политики в сфере физической культуры и спорта президенту для рассмотрения и определения им спортивного курса Российской Федерации.

Дело Ивана Куляка, наказанного собственной же страной за поддержку ВС РФ; дело Дарьи Касаткиной; неявка на встречу с президентом по разным «уважительным» причинам некоторыми олимпийцами – все это вопросы государственной политики в сфере спорта.

Не найдете вы ответов на эти вызовы в имеющихся сейчас документах. В них ничего не написано о престиже страны и реакции государства на смену спортивного гражданства спортсменами национальной сборной.

Нет данных о порядке воспитания настоящих патриотов, спортсменов, отстаивающих честь государства российского, демонстрирующих силу и единство народа, спортивное достоинство и абсолютный пример для подражания. Эти аполитичные, технически сформулированные документы не несут под собой никакой государственной идеи, лишь порядок составления планов и предоставления отчетов», – написал Терюшков.

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