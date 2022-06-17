Ирина Винер-Усманова: «Аверины общаются с Ашрам. Она поддержала их и получила нелестные отзывы в своей стране»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что сестры Аверины поддерживают контакты с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Линой Ашрам.

«У нас нет недружественных стран в спорте – это слова Владимира Путина. Не может у нас быть недружественных спортсменов. Когда-нибудь спортсмены это поймут. Даже те, которые возмущены и делают какие-то выпады. Уверена, что это дети, которых просто неправильно настроили.

А в жизни они переписываются друг с другом. Дина и Арина (Аверины) общаются с Линой Ашрам, которая выиграла Олимпиаду. Ашрам поддержала их и получила нелестные отзывы в своей стране. Также и болгарские спортсмены пишут нашим детям очень хорошие дружественные послания.

У нас чемпионат России было намного сложнее выиграть, чем чемпионат мира. Потому что сейчас в России соревновались две Аверины, это был турнир уровня чемпионата мира. Они просто «грызлись» на площадке, но когда каждая выходит, они смотрят друг другу в глаза и поддерживают. Безумно любят друг друга, но и безумно соревнуются», – сказала Винер-Усманова.

«Будь моя страна в такой же ситуации, я бы ее поддержала». Гимнастка Ашрам об участии Авериных в концерте в «Лужниках»

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