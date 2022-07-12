Винер об отборе на Олимпиаду-2024: «Сейчас мы занимаемся другими делами со странами БРИКС. Создаем программу соревнований»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова высказалась о ситуации с отбором на Олимпиаду-2024 в .

«Квалификационный период уже начался, в следующем году будет чемпионат Европы и чемпионат мира, который станет отбором на Олимпийские игры. Сейчас нас не было на чемпионате Европы, в чемпионате мира не участвуем, а на следующий год, не знаю, какая будет обстановка.

Сейчас мы занимаемся другими делами со странами БРИКС. Мы создаем свою программу, у нас будут соревнования. Последние 25 лет вся борьба проходила только между нашими гимнастками. Поэтому мы можем совершенно спокойно соревноваться здесь.

Мы видим: сейчас упал уровень художественной гимнастики, к сожалению. Если так продолжится на Олимпийских играх, то вид будет выглядеть слабо на фоне других видов спорта», – сказала Винер-Усманова.

«Я предполагала, что так и будет. Если мы не участвуем ни в каких отборочных соревнованиях, то как мы сможем участвовать в Олимпиаде?

Очень плохо, что мы не будем участниками Олимпиады. Мы лидеры и остались ими! Значит, будем участвовать в своих соревнованиях.

Ждем Спартакиаду сильнейших, чтобы показать, кто есть кто. Мы серьезно готовимся к этим соревнованиям. Они не под эгидой МОК.

Будем проводить клубные первенства, например, как КХЛ или НХЛ. Эти же соревнования не под эгидой федерации», – цитирует Винер Sport24.