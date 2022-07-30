Василий Титов: «Участие наших гимнастов в чемпионате мира в этом году невозможно. Шансов, что нас допустят, нет»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что у российских гимнастов в этом году нет шансов на допуск к чемпионату мира.

«Участие наших гимнастов в чемпионате мира по гимнастике в Ливерпуле в этом году невозможно, шансов, что нас допустят, нет.

На сегодняшний день российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях под эгидой FIG (Международная федерация гимнастики).

Когда все это закончится и нас снова допустят до международных соревнований я не знаю, даже спрогнозировать не могу», – сказал Титов.

мира по спортивной гимнастике пройдет с 28 октября по 6 ноября.