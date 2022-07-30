Василий Титов: «Участие наших гимнастов в чемпионате мира в этом году невозможно. Шансов, что нас допустят, нет»

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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что у российских гимнастов в этом году нет шансов на допуск к чемпионату мира. 

«Участие наших гимнастов в чемпионате мира по гимнастике в Ливерпуле в этом году невозможно, шансов, что нас допустят, нет.

На сегодняшний день российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях под эгидой FIG (Международная федерация гимнастики).

Когда все это закончится и нас снова допустят до международных соревнований я не знаю, даже спрогнозировать не могу», – сказал Титов. 

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 28 октября по 6 ноября. 

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