Титов о недопуске Куляка к российским стартам: «Давайте сожжем все мосты, чтобы отстранили федерацию? Если люди не хотят понимать, что я сделаю?»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал ситуацию с , отстраненным за изображение буквы Z на форме во время Кубка мира в Дохе.

Фонд гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал Куляка на год. Накануне Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) сообщила, что гимнаст не будет выступать на внутренних соревнованиях до решения апелляционного трибунала GEF.

«Я уже сделал заявление по этому поводу, другого выхода не остается. Ну чего обращаться к общественности, если общественность с ума сходит? Что я еще могу сказать?

Давайте сожжем все мосты, чтобы отстранили федерацию? Если люди не хотят понимать, то что я сделаю?

С отстранением мы не согласны, апелляцию мы подали, но ситуация сейчас такая, какая есть, к сожалению. В любом случае, я не считаю, что нужно порвать отношения с международной федерацией, наплевать на ее решения», – сказал Титов.