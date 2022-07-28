Валентина Родионенко: «Трусова находится в прострации – она не знает, чего хочет. А это всегда очень плохо для тех, кто занимается спортом высших достижений»

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала слова фигуристки Александры Трусовой о готовности попробовать себя в разных видах спорта.

«Безусловно, девочка одаренная. Она необыкновенно прыгучая, с поворотами все в порядке, но сразу вам говорю, что те качества, которые нужны для спортивной гимнастики, у нее отсутствуют. Потому что у нас слишком разные виды спорта.

Мы ее можем пригласить, она может прийти. Но по настроению этой девочки, как она мечется сейчас, я могу только понять – она сама должна какое-то решение принять и где-то остановиться, потому что сейчас она находится в такой, я бы сказала, прострации – она не знает, чего она хочет.

Вот у меня такое впечатление создалось, а это всегда очень плохо для тех, кто занимается спортом высших достижений. Необходимо сосредоточиться на чем-то одном и идти к этой цели до конца. У нее же прекрасные перспективы в фигурном катании; почему вдруг она решила так метаться, только она может ответить.

В женской программе необходимо абсолютно потрясающее чувство равновесия, так же, как и в мужской программе. Потом вольные упражнения, которые у нас, там не только акробатика нужна, а нужна еще и пластичность. Там же не отделаешься одними вот этими поворотами и прыжками.

Поэтому мы всегда и говорим, что когда мы находим человека, с которым работаешь на высокий результат, для него должно быть необыкновенное сочетание всех качеств: прыгучести, растянутости, пластичности, отсутствие чувства страха. Хотя Саша – девочка отчаянная.

Так что я могу сказать, что с удовольствием мы ее примем, пусть приезжает на сборы, пусть посмотрит, попробует себя. Но Саша очень быстро поймет, что спортивная гимнастика – это совсем другое.

У нас много примеров, которые из гимнастики уходят и находят себя в спорте высших достижений в других видах, но чтобы из другого вида пришли в гимнастику и чего-то добились, пока примеров нет», – сказала Родионенко.

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