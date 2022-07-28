Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании сообщила, что хотела бы попробовать себя в других видах спорта.

Накануне Трусова и Камила Валиева сыграли в керлинг с серебряным призером ЧМ Анной Сидоровой.

«Я готова пробовать себя в новых видах спорта. Жду предложений», – сказала фигуристка.

В июне Трусова выступила на соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

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