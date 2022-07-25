Винер о сестрах Авериных: «Они только сейчас раскрылись, почувствовали вкус женственности, красоты, изящества, света и любви»

считает, что многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и раскрылись как спортсменки только сейчас, несмотря на соревновательный опыт.

«Дело в том, что они просто только сейчас раскрылись. Когда они были маленькими, их всех называли циркачками. Они делали только риски, сложность.

У них не было женственности, и я все время об этом говорила. К сожалению, так получилось, что Дина и Арина только сейчас почувствовали вместе со мной вкус женственности, красоты, изящества, света и любви.

И в нынешних упражнениях они это чувствуют. С ними так приятно работать, они уже взрослые девушки.

И у них же все в порядке! У них есть стимул, желание. Они хотят нравиться, выступать. Не могу сказать, что у них прямо все впереди. Но я вижу, что впереди еще многое», – сказала Винер.

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?