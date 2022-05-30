Ирина Винер: «На турнире в Дубае от Беларуси было три судьи, а от России только одна, но это не имеет никакого значения, наши спортсменки выступили очень хорошо»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление российских гимнасток на турнире в Дубае.

Первое место в многоборье заняла белоруска , россиянка стала второй, – третьей. В индивидуальных видах многоборья российские гимнастки не взяли ни одного золота.

«В Дубае выступали наши друзья из Беларуси, они там находятся на сборе и приехали очень большой командой. От Беларуси там было три судьи, а от России только одна, но это не имеет никакого значения, наши спортсменки выступили очень хорошо.

Мы приехали туда с двумя программами – программой, соответствующей требованиям FIG (Международной федерации гимнастики, и своей новой программой. Перешли сразу на программу FIG, но, наверно, должны были выступать со своей программой и, возможно, вне конкурса.

Перед этим стартом, к счастью или к сожалению, у нас без конца были показательные выступления и другие соревнования. Те же Дина и Арина вместе с Лалой Крамаренко выступали на шоу , , нам нужно пропагандировать гимнастику.

Мы поехали большой командой, выезд туда был организован весьма быстро и поспешно. Мы не знали, как мы будем платить, но нам пошли навстречу и позволили расплатиться рублями», – сказала Винер-Усманова.