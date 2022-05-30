Ирина Винер: «На турнире в Дубае от Беларуси было три судьи, а от России только одна, но это не имеет никакого значения, наши спортсменки выступили очень хорошо»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Дина Аверина Арина Аверина Алина Горносько ТАСС Лала Крамаренко Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление российских гимнасток на турнире в Дубае. 

Первое место в многоборье заняла белоруска Алина Горносько, россиянка Лала Крамаренко стала второй, Дина Аверина – третьей. В индивидуальных видах многоборья российские гимнастки не взяли ни одного золота. 

«В Дубае выступали наши друзья из Беларуси, они там находятся на сборе и приехали очень большой командой. От Беларуси там было три судьи, а от России только одна, но это не имеет никакого значения, наши спортсменки выступили очень хорошо.

Мы приехали туда с двумя программами – программой, соответствующей требованиям FIG (Международной федерации гимнастики, и своей новой программой. Перешли сразу на программу FIG, но, наверно, должны были выступать со своей программой и, возможно, вне конкурса.

Перед этим стартом, к счастью или к сожалению, у нас без конца были показательные выступления и другие соревнования. Те же Дина и Арина вместе с Лалой Крамаренко выступали на шоу Алексея Немова, Светланы Хоркиной, нам нужно пропагандировать гимнастику. 

Мы поехали большой командой, выезд туда был организован весьма быстро и поспешно. Мы не знали, как мы будем платить, но нам пошли навстречу и позволили расплатиться рублями», – сказала Винер-Усманова.

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