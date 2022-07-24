Крамаренко о турнире «Хрустальная роза»: «Рада, что выступили здесь. Как говорит Винер, самые сильные команды – Россия и Беларусь, мы соревнуемся друг с другом»

Российская художественная гимнастка оценила свое выступление на международном турнире «Хрустальная роза» в Минске.

Крамаренко победила в булавах и ленте, а также стала второй в личном многоборье.

– Насколько значим для тебя этот турнир? Международных соревнований сейчас немного.

– На самом деле в связи с этой ситуацией я очень рада, что у нас была возможность сюда приехать, в Беларусь, и выступить здесь. Как говорит Ирина Александровна Винер, самые сильные команды – Россия и Беларусь, мы соревнуемся друг с другом.

Поэтому я очень рада, что мы тут выступили. Не очень все получилось... Будем работать и, надеюсь, на следующих соревнованиях все исправим.

Финалы в отдельных видах прошли достаточно хорошо, недовольна, что потеряла в мяче. Была такая досадная ошибка, потому что я начала крутить поворот, и мяч просто на перекате укатился. А все остальное очень даже ничего.

– Трудно было выступать? Показалось со стороны, что наша команда не на пике формы.

– Ну, трудно везде... Долго не было международных стартов у нас. Но я не считаю, что мы выступили плохо. Девчонки замечательно выступили, я считаю, – Дина с Ариной. Думаю, Ирина Александровна довольна нами, – сказала Крамаренко.

Художественная гимнастика. «Хрустальная роза». Крамаренко победила в упражнениях с булавами и лентой, Салос – с обручем, Горносько – с мячом