Лала Крамаренко: «Из фигуристок мне нравятся Щербакова, Трусова, но больше всего – Валиева. Безумно нравится ее катание, пластичность, мягкость»

Российская художественная гимнастка рассказала, что следит за фигурным катанием, и назвала любимую фигуристку.

– Ты указала, что тебе нравится фигурное катание.

– Да, я достаточно давно начала за ним следить. Мне очень нравятся , , . Но больше всего, конечно, Камила.

Мне безумно нравится ее катание, ее пластичность, мягкость! Она в детстве занималась художественной гимнастикой, и это ей дало, как мне кажется, достаточно сильный рывок, чтобы стать настолько гениальным спортсменом.

– Ты, как гимнастка, видишь в катании Камилы какие-то черты художественной гимнастики?

– Конечно! У нее растяжка очень хорошая, пластичные, мягкие руки. Это все очень хорошо заметно. Здорово, что такая девочка тоже занималась художественной гимнастикой, – сказала Крамаренко.