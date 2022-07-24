Лала Крамаренко: «Из фигуристок мне нравятся Щербакова, Трусова, но больше всего – Валиева. Безумно нравится ее катание, пластичность, мягкость»

Российская художественная гимнастка Лала Крамаренко рассказала, что следит за фигурным катанием, и назвала любимую фигуристку.
– Ты указала, что тебе нравится фигурное катание.
– Да, я достаточно давно начала за ним следить. Мне очень нравятся Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Но больше всего, конечно, Камила.
Мне безумно нравится ее катание, ее пластичность, мягкость! Она в детстве занималась художественной гимнастикой, и это ей дало, как мне кажется, достаточно сильный рывок, чтобы стать настолько гениальным спортсменом.
– Ты, как гимнастка, видишь в катании Камилы какие-то черты художественной гимнастики?
– Конечно! У нее растяжка очень хорошая, пластичные, мягкие руки. Это все очень хорошо заметно. Здорово, что такая девочка тоже занималась художественной гимнастикой, – сказала Крамаренко.