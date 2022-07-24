Лала Крамаренко: «Из фигуристок мне нравятся Щербакова, Трусова, но больше всего – Валиева. Безумно нравится ее катание, пластичность, мягкость»

Теги сборная России художественная гимнастика женское катание сборная России (художественная гимнастика) Анна Щербакова Александра Трусова Лала Крамаренко Камила Валиева Фигурное катание

Российская художественная гимнастка Лала Крамаренко рассказала, что следит за фигурным катанием, и назвала любимую фигуристку.

– Ты указала, что тебе нравится фигурное катание.

– Да, я достаточно давно начала за ним следить. Мне очень нравятся Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Но больше всего, конечно, Камила.

Мне безумно нравится ее катание, ее пластичность, мягкость! Она в детстве занималась художественной гимнастикой, и это ей дало, как мне кажется, достаточно сильный рывок, чтобы стать настолько гениальным спортсменом.

– Ты, как гимнастка, видишь в катании Камилы какие-то черты художественной гимнастики?

– Конечно! У нее растяжка очень хорошая, пластичные, мягкие руки. Это все очень хорошо заметно. Здорово, что такая девочка тоже занималась художественной гимнастикой, – сказала Крамаренко.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные