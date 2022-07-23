Арина Аверина: «Хотелось бы выступать, не хватает соревновательного периода. В прошлом и позапрошлом годах было гораздо больше соревнований»

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике призналась, что ей не хватает соревнований.

Сегодня Аверина стала третьей в личном многоборье на турнире «Хрустальная роза» в Минске. Ее сестра заняла 5-е место.

– Чувствуется ли соревновательный нерв?

– Может быть, минимально чувствуется. Не так, конечно, как на чемпионатах мира и Европы, но волнение чувствуется.

– Хватает ли вам соревнований? Или хотелось бы больше отдыхать?

– Нет, хотелось бы выступать! Не хватает соревновательного периода, мы больше тренируемся, чем выступаем. В прошлом и позапрошлом годах было гораздо больше соревнований, чем сейчас.

– Есть что-то, чем вы довольны сегодня?

– Я довольна только пируэтом в затяжку в булавах. Все.

– Может быть, еще что-то, если поискать?

– Нет, ха-ха.

– Вы всегда настолько критичны к себе или это приходит с возрастом?

– Нет, это не с возрастом, это зависит от человека. Чем больше ты себя критикуешь, тем лучше ты потом становишься. А если все время говорить «ой, какая я молодец, все получилось», то ничего не будет, – сказала Аверина.