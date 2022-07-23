Арина Аверина: «Хотелось бы выступать, не хватает соревновательного периода. В прошлом и позапрошлом годах было гораздо больше соревнований»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина призналась, что ей не хватает соревнований.

Сегодня Аверина стала третьей в личном многоборье на турнире «Хрустальная роза» в Минске. Ее сестра Дина Аверина заняла 5-е место.

– Чувствуется ли соревновательный нерв?

– Может быть, минимально чувствуется. Не так, конечно, как на чемпионатах мира и Европы, но волнение чувствуется.

– Хватает ли вам соревнований? Или хотелось бы больше отдыхать?

– Нет, хотелось бы выступать! Не хватает соревновательного периода, мы больше тренируемся, чем выступаем. В прошлом и позапрошлом годах было гораздо больше соревнований, чем сейчас.

– Есть что-то, чем вы довольны сегодня?

– Я довольна только пируэтом в затяжку в булавах. Все.

– Может быть, еще что-то, если поискать?

– Нет, ха-ха.

– Вы всегда настолько критичны к себе или это приходит с возрастом?

– Нет, это не с возрастом, это зависит от человека. Чем больше ты себя критикуешь, тем лучше ты потом становишься. А если все время говорить «ой, какая я молодец, все получилось», то ничего не будет, – сказала Аверина.

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