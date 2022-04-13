Евгения Канаева: «Если Аверины остались, значит у них есть желание показать что-то новое. А когда есть желание, то работа не в тягость, а в удовольствие»

Теги художественная гимнастика Евгения Канаева сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Лала Крамаренко Мария Победушкина Гимнастика

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева рассказала, как сестры Аверины могут сохранить мотивацию в условиях отстранения от международных турниров.

– Как считаете, столкнутся ли гимнастки с проблемами мотивации в связи с изоляцией? К примеру, Дина и Арина Аверины после Олимпиады хотели завершать карьеру, но главный тренер убедила их остаться. И внезапно возникла эта неопределенная ситуация...

– Если они остались, значит у них есть желание показать еще что-то новое. А когда есть желание, то работа не в тягость, а только в удовольствие.

Я, безусловно, уважаю Дину и Арину, но не только им тяжело. В сборной много гимнасток, которые сейчас могли бы показывать высокие результаты. Это и Лала Крамаренко, и Мария Победушкина, и другие интересные и талантливые девочки.

Для любого атлета это тяжелая ситуация, никому не пожелаешь пережить такой этап. И надо очень любить свой вид спорта, чтобы преодолевать эти сложности. Очень жаль, что такое происходит, и хочется, чтобы поскорее все закончилось. Чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом и радовать зрителей по всему миру.

Знаю, что очень скучают по нашим гимнасткам, мне многие пишут об этом из-за границы, – сказала Канаева.

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