Евгения Канаева: «Если Аверины остались, значит у них есть желание показать что-то новое. А когда есть желание, то работа не в тягость, а в удовольствие»

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике рассказала, как сестры Аверины могут сохранить мотивацию в условиях отстранения от международных турниров.

– Как считаете, столкнутся ли гимнастки с проблемами мотивации в связи с изоляцией? К примеру, Дина и после Олимпиады хотели завершать карьеру, но главный тренер убедила их остаться. И внезапно возникла эта неопределенная ситуация...

– Если они остались, значит у них есть желание показать еще что-то новое. А когда есть желание, то работа не в тягость, а только в удовольствие.

Я, безусловно, уважаю Дину и Арину, но не только им тяжело. В сборной много гимнасток, которые сейчас могли бы показывать высокие результаты. Это и , и Мария Победушкина, и другие интересные и талантливые девочки.

Для любого атлета это тяжелая ситуация, никому не пожелаешь пережить такой этап. И надо очень любить свой вид спорта, чтобы преодолевать эти сложности. Очень жаль, что такое происходит, и хочется, чтобы поскорее все закончилось. Чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом и радовать зрителей по всему миру.

Знаю, что очень скучают по нашим гимнасткам, мне многие пишут об этом из-за границы, – сказала Канаева.