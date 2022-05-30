Горносько выиграла многоборье на международном турнире в Дубае, Крамаренко – 2-я, Дина Аверина – 3-я

Российская гимнастка Лала Крамаренко заняла второе место в личном многоборье на международном турнире в Дубае, Дина Аверина стала третьей. Победила белоруска Алина Горносько.
Художественная гимнастика
Международный турнир
Дубай, ОАЭ
Многоборье
1. Алина Горносько (Беларусь) – 138,3 балла
2. Лала Крамаренко (Россия) – 136,37
3. Дина Аверина (Россия) – 134,54...
5. Арина Аверина (Россия) – 130,64
Обруч
1. Анастасия Салос (Беларусь) – 35,23
2. Алина Горносько (Беларусь) – 35,2
3. Арина Аверина (Россия) – 35,07
Мяч
1. Алина Горносько (Беларусь) – 35,1
2. Дина Аверина (Россия) – 35,00
3. Лала Крамаренко (Россия) – 34,87
Булавы
1. Алина Горносько (Беларусь) – 35,47
2. Лала Крамаренко (Россия) – 34,4
3. Дина Аверина (Россия) – 32,77
Лента
1. Алина Горносько (Беларусь) – 32,53
2. Лала Крамаренко (Россия) – 32,47
3. Арина Аверина (Россия) – 31,9