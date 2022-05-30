Горносько выиграла многоборье на международном турнире в Дубае, Крамаренко – 2-я, Дина Аверина – 3-я

Российская гимнастка заняла второе место в личном многоборье на международном турнире в Дубае, Дина Аверина стала третьей. Победила белоруска Алина Горносько.

Художественная гимнастика

Международный турнир

Дубай, ОАЭ

Многоборье

1. (Беларусь) – 138,3 балла

2. Лала Крамаренко (Россия) – 136,37

3. (Россия) – 134,54...

5. (Россия) – 130,64

Обруч

1. Анастасия Салос (Беларусь) – 35,23

2. Алина Горносько (Беларусь) – 35,2

3. Арина Аверина (Россия) – 35,07

Мяч

1. Алина Горносько (Беларусь) – 35,1

2. Дина Аверина (Россия) – 35,00

3. Лала Крамаренко (Россия) – 34,87

Булавы

1. Алина Горносько (Беларусь) – 35,47

2. Лала Крамаренко (Россия) – 34,4

3. Дина Аверина (Россия) – 32,77

Лента

1. Алина Горносько (Беларусь) – 32,53

2. Лала Крамаренко (Россия) – 32,47

3. Арина Аверина (Россия) – 31,9