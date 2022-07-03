Винер о том, будут ли Аверины пробовать себя в других видах спорта: «У нас свои мероприятия – благотворительные концерты под живую музыку»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ответила на вопрос, планируют ли гимнастки Дина и Арина Аверины попробовать свои силы в других видах спорта, как ранее фигуристки.

«У нас есть свои мероприятия, на которых мы под живую музыку и голос делаем программы благотворительных концертов. На мероприятиях присутствуют около 3 тысяч детей из многодетных семей и очень много гостей. Концерты проходят с огромным успехом.

У нас был концерт под живую музыку классических певцов – Гулегиной и Мавлянова под руководством оркестра Шехтмана. Также мы делали программы с Елисеевским оркестром, солист Александр Коган. На 9 мая был концерт с группой Kvatro, ко Дню России концерт с Хором Турецкого, 1 июня ко Дню защиты детей был концерт с Kvatro.

Думаю, что ко Дню Москвы мы тоже сделаем такое мероприятие и ко Дню Матери. Ну и «елки», которые уже были в начале этого года и где были представлены все виды спорта. Мы не стоим на месте», – сказала Винер. 

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