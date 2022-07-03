Винер о том, будут ли Аверины пробовать себя в других видах спорта: «У нас свои мероприятия – благотворительные концерты под живую музыку»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) ответила на вопрос, планируют ли гимнастки Дина и попробовать свои силы в других видах спорта, как ранее фигуристки.

«У нас есть свои мероприятия, на которых мы под живую музыку и голос делаем программы благотворительных концертов. На мероприятиях присутствуют около 3 тысяч детей из многодетных семей и очень много гостей. Концерты проходят с огромным успехом.

У нас был концерт под живую музыку классических певцов – Гулегиной и Мавлянова под руководством оркестра Шехтмана. Также мы делали программы с Елисеевским оркестром, солист Александр Коган. На 9 мая был концерт с группой Kvatro, ко Дню России концерт с Хором Турецкого, 1 июня ко Дню защиты детей был концерт с Kvatro.

Думаю, что ко Дню Москвы мы тоже сделаем такое мероприятие и ко Дню Матери. Ну и «елки», которые уже были в начале этого года и где были представлены все виды спорта. Мы не стоим на месте», – сказала Винер.

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