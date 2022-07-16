Валерий Алфосов: «Если российские гимнасты не получат право выступить на чемпионате Европы-2023, они потеряют возможность бороться за олимпийскую лицензию»

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Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов рассказал, при каких условиях российские гимнасты потеряют шанс выступить на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Первый этап отбора на Олимпийские игры стартует через месяц. Европейские команды получат право выступить на квалификационном чемпионате мира 2022 года в Ливерпуле через августовское европейское первенство в Мюнхене.

Следующий этап отбора на командный олимпийский турнир откроется в апреле следующего года чемпионатом Европы в Турции. Только те сборные, которые выступят весной в Анталье, получат право бороться осенью 2023 года на чемпионате мира за оставшиеся девять командных лицензий (пять человек в команде).

Таким образом, если сборная России не получит право выступить на чемпионате Европы в Турции, то она согласно регламенту автоматически лишится права поехать на квалификационный чемпионат мира и потеряет возможность бороться за олимпийскую лицензию.

На одну из трех первых путевок в Париж, которые будут разыграны осенью в Ливерпуле, мы уже точно не сможем претендовать, к сожалению», – сказал Алфосов.

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