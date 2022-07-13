Мустафина об отстранении российских гимнастов: «У детей все в порядке, они об этом не думают. Взрослым намного тяжелее. Пропадает кайф от выступлений, желание куда-то поехать»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о работе тренером и мотивации гимнастов у условиях изоляции российского спорта.

– Уже два года вы тренируете молодежную сборную. В какой момент вы поняли, что это действительно ваше?

– Наверное, через пару месяцев. Пока я не увидела у детей положительный результат, были сомнения. Даже не сомнения, а неуверенность. Было непонятно, в ту ли сторону мы идем. А когда начал появляться результат и пошли улучшения, стало ясно, что мы движемся в правильном направлении.

– Удалось наладить отношения с гимнастками?

– Да, девочки очень хорошие. Мы в очень дружеских и понимающих отношениях. Не так, как раньше, когда тренер – это зло, ужас и кошмар, ха-ха. Мне очень нравится, что, как мы к ним уважительно относимся, так и они к нам.

– О тренерских результатах пока говорить рано, но первые итоги будут на Играх-2028?

– Нет. Олимпиада-2024.

– Кто потенциально может пробиться в ?

– Знаете, я не буду никого выделять. Каждая, кто тренируется у нас в сборной, может попасть в команду. Это правда. Их много.

– Как спортсменам находить мотивацию без международных стартов?

– Если говорить про детей, у них все в порядке. Они об этом не думают. Пандемия их подготовила – у них и не было международных стартов.

Взрослым, конечно, намного тяжелее. Пропадает кайф от выступлений, желание куда-то поехать. Чтобы попасть на Кубок или чемпионат России, можно не сильно работать. А для отбора на чемпионаты Европы и мира нужен совершенно другой подход, – сказала Мустафина.