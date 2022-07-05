Денис Аблязин: «До Парижа-2024 будем готовиться, выступать, а там посмотрим, как будет со здоровьем»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике рассказал о своем состоянии после травмы.

Спортсмен примет участие в Кубке России в Калуге, где выступит в упражнении на кольцах и в опорном прыжке.

– В Токио выступали с железом в ногах, сейчас все в порядке?

– Оно в ногах так и осталось. Винты не вытащат.

– Будете с ними всю жизнь ходить?

– Как надоест, достану. Запишусь на операцию, вытащат. Я их не чувствую, они внутри кости. Произошло обычное укрепление кости, просто левая нога сломалась тогда пополам и это очень печально, ха-ха, правая – только наполовину, было просто укрепление кости.

– Был страх перегрузить ногу после травм?

– Нет. Сразу выкинул из головы, даже после операции.

– Правое плечо затейпировано.

– Плечо так, побаливает от возраста. Мне через месяц будет 30 лет.

– А на левом следы медицинских банок, помогает?

– Да, это очень хорошо работает, любые микротравмы проходят на раз.

– Сколько еще будете выступать?

– До Парижа будем готовиться, выступать, а там посмотрим, как будет со здоровьем. Все спортсмены говорят, что закончат после Олимпиады, но затем все равно идут дальше. Очень сложно уйти из спорта, когда отдал ему столько лет жизни, – сказал Аблязин.

Аблязин восстановился после травмы и выступит на Кубке России