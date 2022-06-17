«Наша задача – как можно ближе соединиться с Китаем». Винер-Усманова возглавила совет по физкультуре и спорту Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова назначена руководителем совета по физкультуре и спорту Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

«Путин сказал, что в спорте нет недружественных стран. Наши дети переписываются со всеми девочками из других стран. Конечно, логистика, которая должна быть выстроена, чтобы дети со всех стран мира могли к нам приехать.

Это могут быть клубные соревнования. Как в Японии, когда приезжали разные спортсмены. Мы должны такую систему выстроить. В том числе в сотрудничестве с Китаем, потому что там сильнейшие спортсменки. Мы пригласили команду Китая потренироваться к чемпионату мира. И мы будем очень стараться, чтобы они его выиграли», – прокомментировала назначение Винер-Усманова.

«600 соревнований запланировано в этом году. Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались, рассказали друг другу о поддержке в разных областях, включая спорт.

Наша задача – как можно ближе соединиться с Китаем. Это сильнейшая держава, в художественной гимнастике они тоже очень сильны. Немного не хватает души, но мы будем работать вместе. Будем учиться у них, а они – у нас.

Китай – очень перспективная страна, с которой можем соревноваться и двигаться вперед. Они любят трудность, интересные композиции. Они очень похожи на нас, а мы – на них», – добавила глава ВФХГ.