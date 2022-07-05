Никита Нагорный: «Скорая отказывалась везти супругу. Позвонил всем знакомым, доставили в больницу – подтвердилось, что дело в почках»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике рассказал, что с опозданием приехал на Кубок России в Калугу из-за госпитализации жены – .

«У супруги Даши возникли проблемы со здоровьем, поэтому я только сегодня ночью приехал, и сейчас первая тренировка здесь. Состояние немного разбитое, не выспался. Вчера уже выехал в Калугу, должен был быть на пресс-конференции, и тут мне звонит Даша, голос дрожит.

Я развернулся, потому что скорая отказывалась ее везти в больницу. Говорили, что неврологический спазм, а по неврологии не госпитализируют. Приехал, позвонил всем знакомым врачам, доставили в ближайшую больницу, все проверили, подтвердилось, что это не невралгия – дело в почках.

Конечно, Даша под присмотром, ей дали палату, с ней постоянно медсестра, плюс подруги приехали, она не одна. Но я постоянно на связи, вчера всю ночь контролировал, звонил ей периодически, потому что у нее камень только начал идти. По себе знаю, это ужасные боли. Понимаю, что нужен ей в качестве поддержки, но здесь, на Кубке России, тоже много людей, которые меня ждут. Поэтому сделаю все, что могу», – сказал Нагорный.