Никита Нагорный выступит в многоборье впервые с Олимпиады в Токио. Это произойдет на Кубке России

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный выступит в многоборье на Кубке России, который пройдет 6-10 июля в Калуге.

«Подготовка к кубку проходит экстренно, как и всегда. Сейчас у меня очень много работы, мероприятий по части работы в «Юнармии» и по другим направлениям.

В любом случае стараюсь ежедневно тренироваться, хотя бы от часа до двух. Самое главное, привести вес в порядок, как только это сделаю, все будет нормально.

На Кубке России я выступлю в многоборье впервые с Олимпийских игр. Посмотрим, как будет дальше. Если получится все реализовать в многоборье, дальше может быть опасно для здоровья выступать», – заявил Нагорный.

На летней Олимпиаде в Токио Нагорный завоевал бронзу в многоборье. Золото он выиграл в командном турнире.

Будущий олимпийский чемпион Никита Нагорный в 24 рулит Юнармией: предлагал ее гимн в честь побед России в Токио