Андрей Родионенко об отстранении Куляка за букву Z: «За Ваню нечего обижаться. Страна сделала все возможное, чтобы защитить его со всех сторон»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко ФСГР Иван Куляк GEF Гимнастика

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко прокомментировал ситуацию с Иваном Куляком, отстраненным за изображение буквы Z на форме во время Кубка мира в Дохе.

Фонд гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал Куляка на год. Накануне Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) сообщила, что гимнаст не будет выступать на внутренних соревнованиях до решения апелляционного трибунала GEF.

За Ваню Куляка обидно?

– За Ваню нечего обижаться. Страна сделала все возможное для того, чтобы защитить его со всех сторон. Сейчас он находится в стадии апелляции.

Чем меньше будем об этом говорить, тем будет лучше. Делается все возможное для того, чтобы поставить все на свои места, – сказал Родионенко.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира

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