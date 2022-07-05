Андрей Родионенко об отстранении Куляка за букву Z: «За Ваню нечего обижаться. Страна сделала все возможное, чтобы защитить его со всех сторон»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике прокомментировал ситуацию с Иваном Куляком, отстраненным за изображение буквы Z на форме во время Кубка мира в Дохе.

Фонд гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал Куляка на год. Накануне Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) сообщила, что гимнаст не будет выступать на внутренних соревнованиях до решения апелляционного трибунала GEF.

– За Ваню Куляка обидно?

– За Ваню нечего обижаться. Страна сделала все возможное для того, чтобы защитить его со всех сторон. Сейчас он находится в стадии апелляции.

Чем меньше будем об этом говорить, тем будет лучше. Делается все возможное для того, чтобы поставить все на свои места, – сказал Родионенко.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира