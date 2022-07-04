Депутат Госдумы Терюшков призвал отправить в отставку руководителей ФСГР за недопуск гимнаста Куляка на российские соревнования

Депутат Госдумы Роман Терюшков призвал отправить в отставку руководителей Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) за недопуск Ивана Куляка на российские соревнования.
Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала Куляка на год за то, что он вышел на церемонию награждения этапа Гран-при с буквой Z на форме.
Позже стало известно, что Куляка не допустят и на российские соревнования, так как его отстранение касается всех турниров.
«Мы сейчас находимся в июле 2022 года. Сейчас нам важны спортивные федерации, а до Олимпийских игр нам пока далеко. Вот гимнаст Иван Куляк вышел на награждение с буквой Z.
Сейчас привязываться к Олимпийским играм совершенно неправильно, а его дисквалифицировали. Вы слышали про это? А потом его не пустили на российские соревнования.
За недопущение спортсмена на российские старты... Нужно снимать руководителей федераций за такое», – рассказал Терюшков.
«Если мы разрешим Куляку выступать, то могут быть наложены санкции на всю федерацию». Отстраненный за букву Z гимнаст пропустит Кубок России