Депутат Госдумы Терюшков призвал отправить в отставку руководителей ФСГР за недопуск гимнаста Куляка на российские соревнования

Депутат Госдумы Роман Терюшков призвал отправить в отставку руководителей Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) за недопуск на российские соревнования.

Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала Куляка на год за то, что он вышел на церемонию награждения этапа Гран-при с буквой Z на форме.

Позже стало известно, что Куляка не допустят и на российские соревнования, так как его отстранение касается всех турниров.

«Мы сейчас находимся в июле 2022 года. Сейчас нам важны спортивные федерации, а до Олимпийских игр нам пока далеко. Вот гимнаст Иван Куляк вышел на награждение с буквой Z.

Сейчас привязываться к Олимпийским играм совершенно неправильно, а его дисквалифицировали. Вы слышали про это? А потом его не пустили на российские соревнования.

За недопущение спортсмена на российские старты... Нужно снимать руководителей федераций за такое», – рассказал Терюшков.

«Если мы разрешим Куляку выступать, то могут быть наложены санкции на всю федерацию». Отстраненный за букву Z гимнаст пропустит Кубок России